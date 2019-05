Si balla al “Le Palace Official Party 2019”

Sorta nel cuore del parco del Valentino nel corso degli anni ’90, la discoteca Le Palace si configurò, nel corso del decennio, alla stregua di un vero e proprio punto di riferimento per la scena torinese, divenendo incubatrice di talenti che, ben presto, avrebbero diffuso le proprie sonorità a livello nazionale e internazionale (come, tra gli altri, Gigi D’Agostino). Un luogo emblematico e significativo, dunque, cui, ieri sera, ha reso omaggio “Le Palace Official Party 2019“: una grande festa, promossa da Roberto Di Crescenzo di “Torino nel Mondo” e in programma al Different Club di corso Vittorio Emanuele II 21, nel corso della quale dj Lello B, affiancato da

Fabrizio Righetti e dal vocalist Momo, ha celebrato, attraverso un repertorio

definito “Mediterrean Progressive”, un locale dai contorni leggendari,

meritevole di essere stato precursore di un sound house/techno che animò

il clubbing torinese dell’epoca e che risulta tuttora attuale. Durante la serata, inoltre, sarà possibile usufruire di un ricco apericena e delle sonorità commerciali e revival della Sala 2 e di quelle latine e reggaeton della Sala 3. Inizio alle 21.

[r. s . ]