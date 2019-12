Si barrica in casa armato con ostaggio per opporsi allo sfratto: arrestato [FOTO]

Attimi di terrore a Torino, in corso Sclopis, lo scorso giovedì: un uomo, 58enne italiano, non ha accettato uno sfratto e, durante le fasi conclusive di quest’ultimo, ha deciso di barricarsi in casa trattenendo con sé un ostaggio, minacciandolo con una pistola carica. E’ servito l’intervento degli agenti di polizia per salvare l’uomo, visibilmente scosso, ed arrestare il 58enne.

L’ACCADUTO

Il tutto era degenerato nella mattinata durante l’esecuzione dello sfratto per morosità, che sembrava procedere inizialmente regolarmente. Il 58enne infatti, alla presenza del locatario, del delegato della proprietà, dell’Ufficiale Giudiziario e dell’amministratore di condominio, aveva firmato persino l’atto e, mentre i quattro si dirigevano presso l’uscita, ha trattenuto con sé il delegato della proprietà, barricandosi e mostrando la pistola carica minaccioso. Aveva, nella tasca del giubbotto, ben 26 cartucce per caricare l’arma.

AVEVA INTENZIONI SUICIDE

I poliziotti, intervenuti poi in un secondo momento, hanno appurato che l’uomo, con diversi precedenti di polizia, avesse anche intenzioni suicide, che aveva inviato anche all’ex moglie. E’ stato arrestato per sequestro di persona a scopo di estorsione e denunciato in stato di libertà per minacce aggravate.