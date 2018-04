Si barrica in garage con le bombole del gas, poi scappa da un’uscita secondaria

Momenti di paura, questa mattina, in via Lame a Carmagnola dove un uomo, dopo aver litigato con la moglie, si è barricato all’interno del garage di casa con delle bombole del gas. Poi, poco dopo, non visto, è riuscito ad allontanarsi, probabilmente da un’uscita secondaria, ed è scappato.

RICERCATO DA CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO

E’ successo questa mattina, poco dopo le 10. L’autore del gesto, secondo le prime informazioni, sarebbe un 50enne romeno con problemi psichiatrici. A dare l’allarme è stata la moglie, fuggita in strada subito dopo il litigio con il marito. Carabinieri e vigili del fuoco sono ora sulle sue tracce.