Si bucano davanti ai negozi: «Fermate questo degrado»

Quattro persone oltrepassano l’inferriata che divide il marciapiede del lungo Dora Napoli dalle sponde del fiume. Sono le 16.40 di un pomeriggio qualunque. I negozi sono ancora aperti, la gente transita per andare a fare la spesa o per cercare un parcheggio. E qualcuno non le manda a dire: «Adesso si drogano anche qui nei pressi della passerella di via Mondovì» protesta una signora di passaggio. I quattro non si nascondono nemmeno, agitano qualcosa tra le mani. Poi uno di loro tira fuori una siringa e il necessario per farsi una dose. Lo “spettacolino” andrà avanti una mezz’ora circa. Qualcuno, dal balcone, filma la scena. Tre-quattro-cinque foto, utili per una eventuale denuncia. L’ennesima da queste parti dove le note dolenti non sembrano mancare proprio mai.

Lo stesso problema che, da anni, si verifica puntuale sotto la passerella Carpanini, lungo piazza Borgo Dora, e sotto il ponte Mosca di corso Giulio Cesare. A pochi metri di distanza. In un isolato della morte che comitati e circoscrizione Sette hanno più volte segnalato, nella speranza di ottenere qualche provvedimento. «Ma da queste parti – rivela un esercente – si vedono con meno intensità. Non vorremmo prendessero il vizio di venire a farsi di eroina proprio in questo punto». Solo pochi giorni fa un’altra polemica relativa al lungo Dora Napoli era finita in consiglio comunale: ossia il caso dei bivacchi e dell’olio rovesciato di proposito sui muretti. Con i residenti a chiedere un aumento dei controlli. Dai beoni, ora, si è passati anche al problema della narcosala a cielo aperto e della droga a fiumi vicino alla ciclabile. «Se continueremo a vedere gente – rivela un altro cittadino – avviseremo sicuramente le forze dell’ordine. Non siamo disposti a sopportare questo scempio».