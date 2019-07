Si butta dal ponte in tangenziale, poi viene travolto da un furgone

Hanno cercato di convincerlo a desistere, ma non hanno fatto in tempo neanche a parlarci che lui si è buttato sulla tangenziale, dove è stato poi investito da un furgone dell’Esercito.

La tragedia la scorsa notte, a Collegno, dove un ragazzo italiano di 28 anni, residente a Torino, si è ucciso gettandosi dal ponte che si affaccia sulla tangenziale, lungo via Venaria. Poco prima, il giovane aveva avuto un incidente con la sua Fiat Punto in strada Torino-Pianezza.

Al momento, gli agenti della polizia non escludono alcuna ipotesi. Può essere che il gesto sia collegato all’incidente avuto poco prima così come invece potrebbe essere che lo stesso sia stato causato dal fatto che il giovane fosse agitato per il gesto che aveva già intenzione di compiere. Tutte possibilità che verranno vagliate dalla polizia, sentendo anche i familiari. Secondo alcune indiscrezioni, il 28enne soffriva di crisi depressive. Crisi che potrebbero avere avuto un ruolo cardine nel drammatico gesto.

L’unica certezza, per ora, è che il ragazzo non c’è più. Nonostante i carabinieri e il personale sanitario del 118 abbiamo provato, assieme ad alcuni cittadini, a farlo desistere da quella volontà. Il ragazzo si è buttato qualche istante dopo l’arrivo della pattuglia dell’Arma, senza lasciare il tempo ai militari di provare a convincerlo a desistere dalle sue intenzioni.

Subito dopo l’impatto con l’asfalto, lungo la tangenziale è transitato un furgoncino dell’esercito, che procedeva in direzione nord Milano-Aosta e che lo ha travolto. Quasi certamente era già morto prima di essere investito.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia stradale di Torino, competente per l’accaduto. Gli agenti, insieme ai tecnici dell’Ativa, hanno anche dovuto gestire il traffico creatosi per l’accaduto in tangenziale, alla pari dei carabinieri, che hanno gestito la situazione lungo l’asse di via Venaria.

Nessun biglietto è stato trovato a bordo dell’auto o negli abiti che indossava il giovane. Così come non risulterebbero messaggi sul cellulare e sui social che potessero far intuire eventuali volontà suicide. Non è chiaro neanche cosa ci facesse a Collegno. Anche per questo motivo, nessuna ipotesi per ora è scartata dagli inquirenti. Neanche il gesto estremo a causa della fine di una storia d’amore con la propria fidanzata.