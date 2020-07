Si butta sotto il treno e muore sul colpo

Disagi alla circolazione ferroviaria tutta la mattina a causa della tragedia in stazione

Tragedia sui binari giovedì mattina. Una donna è morta nella stazione di Torrazza Piemonte dopo essere stata investita, per circostanze e con modalità ancora da chiarire, dal treno regionale 2009 Torino Porta Susa-Milano Centrale, in ingresso nello scalo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari. Da una prima ricostruzione, la donna – una ex infermiera 61enne – si sarebbe lasciata cadere sui binari.

Il drammatico episodio ha provocato disagi, a partire dalle 9.30 circa, alla circolazione ferroviaria. Il traffico sulla linea Torino-Novara-Milano, in particolare, è stato sospeso per consentire gli accertamenti del caso, affidati alla polizia ferroviaria di Chivasso.

