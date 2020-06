«Sì, dal 15 giugno si torna al cinema»

Finita l’era delle ipotesi e delle speranze, ora si torna davvero al cinema: a partire dal 15 giugno i cinefili torinesi avranno finalmente qualcosa da vedere e dei luoghi in cui riunirsi per condividere l’esperienza della visione. Sempre in sicurezza, ovviamente, con il contingentamento dei posti, la sanificazione delle poltrone e gli accessi regolati. L’onore di aprire le danze spetterà al Centrale, che sarà già pronto lunedì 15. «Vogliamo riprendere il filo da dove ci eravamo interrotti», spiega Gaetano Renda, esercente del cinema di via Carlo Alberto. «Ci teniamo ad aprire, è un segnale importante: anche per questo ripartiamo con i film che avevamo in cartellone alla chiusura, “Marie Curie” e “Sono innamorato di Pippa Bacca”, prodotti meritevoli che sono stati troppo poco visti a causa del lockdown. Ripenso a un uomo che stimavo molto, Enzo Tortora, che quando tornò in tv dopo anni di oblio esordì così: dove eravamo rimasti?».

Giovedì 18 toccherà invece al Massimo, con tutte e tre le sale pronte a partire. «Sarà una riapertura parziale, per cinque giorni alla settimana dal mercoledì alla domenica, con tre spettacoli al giorno. Saremo aperti fino al 20 luglio, giorno del “compleanno” del Museo al centro dell’idea di Torino Città del Cinema 2020», racconta il programmatore della sala Stefano Boni. In programmazione in quei primi giorni due film usciti solo in streaming, l’acclamato “I Miserabili” di Ladj Ly e il torinese “Buio” di Emanuela Rossi, che sarà anche ospite in sala insieme alla protagonista Denise Tantucci.

«E poi le nostre rassegne per la sala Soldati, dedicate a cineasti come Agnes Varda e Andrej Tarkovskij, per chiudere il percorso con una selezione di film dell’anno 2000, in cui il cinema era chiuso per lavori, per celebrare al meglio il compleanno». Non bastasse, nei giorni successivi ci sarà il via anche alle arene estive, che dovrebbero coinvolgere in progetti mirati l’Ambrosio e il Baretti per l’area del Valentino, ancora il Centrale con Distretto Cinema in zona Palazzo Reale («L’idea c’è, ma mi riservo di leggere bene il bando appena pubblicato dalla Città per prendere una decisione definitiva», spiega Renda), e anche il Massaua, che si era detto interessato all’ipotesi.

Di sicuro, queste sono le direttive comunali annunciate nelle ultime ore: le arene dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 30 settembre in aree idonee della città, a esclusione delle piazze storiche del centro e potranno essere di due tipi, “Grandi” (minimo 200 posti e 5 proiezioni settimanali per almeno 30 serate) o “Piccole” (minimo 50 posti e 2 proiezioni alla settimana per almeno 15 appuntamenti). L’invio dei progetti è libero, ma è fondamentale che nella rete di proponenti ci sia almeno un esercente cinematografico della città.