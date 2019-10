Si denuda davanti a una donna: è l’ultima impresa del maniaco

Spunta un’altra vittima nell’inquietante vicenda che riguarda il maniaco di Santa Rita e per la quale, da diversi mesi, un intero quartiere vive in costante preoccupazione. Questa volta però la malcapitata non è una ragazza, bensì una signora, che ha avuto la sfortuna di imbattersi nel malintenzionato all’interno del giardino di via Ricaldone.

«Erano le due del pomeriggio in un giorno di metà settimana – racconta la donna, che chiameremo Maria – ed ero appena uscita dalla macchina. Un ragazzo che stava passeggiando con un cane si è avvicinato a me, mi ha fermata e, attraverso i pantaloni della tuta, mi ha mostrato le parti intime». Un gesto osceno, che Maria ancora fatica a rimuovere. «Non ho urlato, sono semplicemente andata via a passo svelto».

Maria non ha sporto denuncia, cosa che invece ha fatto la figlia, cioè la ragazza che si era imbattuta nello squilibrato in via Caprera una sera, intorno alle ore 20. E in entrambi i casi, la figura del soggetto tratteggiata dalle due donne è pressoché la stessa. Vale a dire un ragazzo giovane, magro e molto alto, che ama vestire sportivo indossando spesso una felpa e i pantaloni della tuta. Un soggetto che, a quanto pare, si diverte da tempo a importunare le donne residenti nel quartiere, come successo anche in via Gorizia, una mattina, quando una giovane era stata palpeggiata mentre era in attesa dell’autobus alla fermata.

Va da sé che il panico, com’è normale di questi tempi, si è diffuso ampiamente tramite social network, con messaggi d’allarme su Facebook subito condivisi da centinaia di utenti della rete. Ora molte ragazze hanno paura ad uscire da sole la sera e, come se non bastasse, a far aumentare ancora di più la preoccupazione in zona c’è un episodio avvenuto una notte di tre anni fa in corso Orbassano. Un tentato stupro ai danni di una giovane che stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in un bar con gli amici. Anche in quell’occasione la fisionomia dell’aggressore era la stessa. Alto, magro e in abiti sportivi. E a questo punto non è escluso che, a Santa Rita, le vittime del “maniaco della felpa” possano essere molte di più.