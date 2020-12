Si divertono a sparare in strada con una pistola a salve: denunciate tre persone [FOTO E VIDEO]

Torino, paura in via Buenos Aires nel quartiere San Rita

Hanno sparato in strada con una pistola a salve, per provare l’arma “scenica“. E per questo tre persone sono state denunciate dai carabinieri. E’ accaduto sabato pomeriggio nel quartiere Santa Rita, a Torino.

I RESIDENTI CHIAMANO IL 112

I residenti di via Buenos Aires, all’altezza del civico 75, spaventati, hanno chiamato il 112 per segnalare una sparatoria in corso con quelli che sembravano essere diversi colpi di pistola. I carabinieri della compagnia Torino Mirafiori, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato dieci bossoli a terra esplosi con una pistola scenica.

INDIVIDUATI I TRE RESPONSABILI

Le ricerche, svolte con l’aiuto di alcuni testimoni e dei residenti nei palazzi vicini, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare quasi subito i responsabili. Si trattava di un romeno e di due moldavi, tra i 30 e i 40 anni, abitanti nel quartiere: i tre sono stati subito rintracciati e denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose.

LA GIUSTIFICAZIONE NON BASTA

A casa di uno dei tre fermati, i militari dell’Arma hanno trovato la pistola a salve, una calibro 9 marca Kimor, utilizzata per la “sparatoria”. I tre si sono giustificati dicendo che volevano provare l’arma per gioco senza alcun intento particolare ma ciò non è bastato per evitargli la denuncia. La pistola e i bossoli sono stati sottoposti a sequestro.