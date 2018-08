Si drogano sotto il cavalcavia di corso Sommeiller: multati

Multati per essersi drogati sotto il cavalcavia di corso Sommeiller, non lontano dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Tre tossicodipendenti, di nazionalità italiani, sono stati sanzionati per atti contrari alla pubblica decenza.

Ne dà notizia la polizia di stato torinese che informa come il questore Francesco Messina abbia disposto nei loro confronti il provvedimento dell’allontanamento dalla zona per le prossime 48 ore.

I tre drogati sono stati intercettati dagli agenti del commissariato San Secondo durante un’operazione di controllo del territorio nel corso della quale sono state identificate 43 persone.