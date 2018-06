Si drogano vicino alla stazione di Porta Nuova, multati due tossicodipendenti

La coppia è stata sorpresa dalla polizia mentre si iniettava la droga in mezzo alle auto parcheggiate

Una coppia di tossicodipendenti italiani, di 42 e 37 anni, è stata bloccata dalla polizia mentre, a Torino, in corso Sommeiller, in mezzo alle auto parcheggiate nei pressi della stazione di Porta Nuova, si stava iniettando la droga. I due sono stati multati per atti contrari alla pubblica decenza e nei loro confronti è stato disposto un allontanamento di 48 ore dalla zona dello scalo ferroviario.

I CONTROLLI DISPOSTI DAL QUESTORE

Gli agenti li hanno intercettati durante un controllo del territorio ad alto impatto, disposto dal questore di Torino Francesco Messina nel quartiere San Salvario. L’attività ha portato all’identificazione di 36 persone. Per un italiano fermato in via Sacchi sono scattate le manette: dagli accertamenti è emerso che era destinatario di un’ordine di carcerazione di 5 anni e 6 mesi di reclusione.