Si espande il “Grande fratello” a Rivalta con le nuove telecamere in via San Luigi

Entrano in funzione i nuovi dispositivi di tipo Ocr, in grado di effettuare controlli in tempo reale

IL FATTO Serviranno non solo contro le infrazioni automobilistiche ma anche per la sicurezza

Nuove telecamere lungo la via San Luigi a Rivalta. Gli occhi elettronici sono stati posizionati all’altezza del distributore di benzina e monitoreranno il traffico in entrambe le direzioni di marcia della provinciale 174, che collega Rivalta allo svincolo per l’ospedale San Luigi.

Telecamere di tipo “Ocr”, in grado di controllare – su entrambi i sensi di marcia – se i veicoli, le moto o qualsiasi altro mezzo stanno procedendo senza aver pagato il bollo, fatto la revisione o pagato l’assicurazione. La municipale, potendosi collegare in tempo reale con la banca dati della motorizzazione, potrà sanzionare tutti i mezzi non in regola. Ma le telecamere saranno anche in grado di monitorare il flusso del traffico a tutte le ore del giorno e della notte, fornendo importanti dati che potranno essere studiati da Palazzo Civico e dal comando di polizia municipale.

«Le nuove telecamere rappresentano una doppia sicurezza per Rivalta: controlleranno le auto in entrata e in uscita dalla città e faranno da deterrente a eventuali episodi di microcriminalità – spiega il vicesindaco Sergio Muro – Non si tratta di autovelox ma di deterrenti, perché grazie a queste potremo anche sanzionare coloro che abbandoneranno i rifiuti lungo le strade laterali a via San Luigi».