Si fa consegnare soldi, gioielli e monete preziose da una donna inferma: 52enne condannato

Si era fatto consegnare soldi per poco più di 4mila euro, gioielli in oro e preziose monete antiche (per un valore di circa 5mila euro) da una donna ricoverata in una casa di riposo. Aveva approfittato dell’infermità mentale della vittima, una 55enne, per “alleggerirla” e per questo è finito alla sbarra, accusato di circonvenzione d’incapace.

CONDANNATO A 2 ANNI E TRE MESI

Gli episodi contestati all’uomo, un 52enne di San Giorgio Canavese, risalgono ai primi mesi del 2017 e si sono verificati in due distinte case di cura di Venaria e Volpiano nei confronti della stessa ospite. Alla fine il giudice del tribunale di Ivrea Antonio Borretta lo ha condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione. La sentenza ha superato la richiesta dell’accusa che aveva chiesto due anni e 500 euro di multa.