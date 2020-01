Si fa male in casa ballando la mazurka con il figlio: operata al femore a 104 anni. Sta bene [IL VIDEO]

E’ stata operata al femore all’età di 104 anni. La paziente è un’anziana di Torino, Maria, che — altra curiosità di questa storia — si è sentita cedere la gamba mentre stava ballando la mazurka in casa, con il figlio. I familiari si sono subito fidati del parere degli ortopedici e degli anestesisti dell’ospedale San Giovanni Bosco che hanno proposto l’operazione. «Siamo nelle vostre mani».

L’INTERVENTO E’ ANDATO BENE

L’intervento è andato bene, Maria ora sta meglio e tra qualche giorno potrà riprendere a stare seduta per poi ricominciare a camminare con il girello. Davanti al lettino chirurgico c’era il primario di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale, Paolo Grognardi. «La paziente — racconta un altro dei medici intervenuti, il dottor Francesco Cacciato — aveva riportato una frattura poliframmentaria del femore prossimale. L’osso, per intenderci, era rotto in più punti. Non una questione banale. Operarla era rischioso, lo abbiamo spiegato ai familiari, ma non farlo significava bloccare la paziente a letto. In qualunque modo si sarebbe pregiudicata la sua vita. E, alla fine, i figli hanno acconsentito».

LA DONNA E’ IN BUONE CONDIZIONI

L’intervento è stato eseguito a 24 ore dall’ingresso della paziente in pronto soccorso. Rispettando, dunque, le linee guida nazionali che prevedono al massimo 2 giorni di attesa. Maria è stata sottoposta ad anestesia spinale. Dopodiché, in due ore, i medici hanno riavvicinato i diversi rammenti di osso e inserto una protesi che li tenesse bene assieme. La caduta è stata una conseguenza dell’osteoporosi che affligge gli anziani. Ma, per il resto, la donna è in buone condizioni.