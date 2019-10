«Sì, sono felice ma ora sogno la Scala»

Certo che con due occhi così intensi e un’ugola d’oro da spaccare i bicchieri non poteva che mettere tutti d’accordo. Gli adulti che lo hanno conosciuto ai tempi di “Ti lascio una canzone” quando a 13 anni si lanciava timidamente nel mondo dello spettacolo al fianco di Antonella Clerici, le adolescenti che oggi lo hanno scoperto ad “Amici” 2019 dove, ovviamente, ha trionfato. Ma per Alberto Urso, 22 anni di Messina, tenore, polistrumentista e innamorato pazzo della musica al punto da avere tatuato sulla spalla lo spartito di “O sole mio” insieme a Euterpe, dea della musica, è davvero ancora l’inizio. Lo dimostra il successo del suo primo album pop “Solo”, 9 inediti e 2 cover, e del tour iniziato con l’indimenticabile sold out del 29 settembre a Roma. E stasera tocca a Torino, al Teatro Colosseo di via Madama Cristina (biglietti ancora disponibili), per un live molto atteso. Abbiamo incontrato Alberto preso fra mille prove, comprese quelle con “Amici celebrities”, che si è concluso proprio mercoledì su Canale5, dove ha fatto da coach alla squadra di Emanuele Filiberto, Laura Torrisi e soci.

Come ci si sente alla vigilia di un live a soli 22 anni?

«Sono emozionatissimo anche perché si tratta della mia prima tappa torinese. E’ una città che non conosco e ho davvero una fifa nera».

Ma lei ha già molto in comune con la nostra città, parlo della cover di “Guarda che Luna” di Fred Buscaglione in featuring con Arisa.

«Certo, un brano che adoro, voglio fare scaldare il pubblico del Colosseo con questa canzone».

Dopo avere esordito da bambino a “Ti lascio una canzone”, “Amici” le ha dato un’altra possibilità. Rappresenta un nuovo inizio?

«Certamente. Allora ero piccolo e inconsapevole, oggi vivo tutto con più gioia e sono anche molto più felice di quello che mi sta accadendo».

Come riesce a conciliare tutti i suoi impegni: il tour e “Amici celebrities” in particolare?

«Semplice: non dormo. Davvero, sono stanchissimo, dormirò in media cinque ore a notte ma sa che c’è? Sono felice lo stesso, mi sto godendo questo momento al cento per cento».

E cosa farà “da grande”?

«Ovviamente spero che le cose continuino ad andarmi bene. Seguirò questo filone crossover fra pop e lirica ma, allo stesso tempo, continuo a essere un tenore. Sogno un giorno di esibirmi a La Scala, ecco questo è un grande desiderio che ho per il mio futuro».

Chi ascolta nel suo quotidiano? Chi sono i suoi guru?

«Pavarotti, Domingo, Carrera in primis. Nel pop, Ultimo, Ermal Meta, Celine Dion».

A proposito, questo weekend uscirà il film diretto da Ron Howard dedicato a Pavarotti, lo vedrà?

«Ho paura di non riuscire ad andare al cinema, ma farò il possibile, ci terrei tanto a vederlo».

E come si tiene in forma un ragazzo di 22 anni così impegnato?

«Mangio poco e quando posso faccio sport, in particolare corsa e pesi».

Mangia poco quando non è in Sicilia immagino?

«Essì, a casa è impossibile. Quanto mi manca la cucina siciliana, la sogno».

Giovane, bello e fidanzato (con Valentina Vernia, anche le ex di “Amici”), come tiene a bada il gossip e le malelingue?

«Semplice, non le ascolto. Io e Valentina siamo molto felici in questo momento e ho tutta l’intenzione di godermi i nostri attimi lontano dai riflettori. Sono un ragazzo riservato, non metto in piazza la mia vita privata e se qualcuno scrive o dice qualcosa in più pazienza, è normale, sono un personaggio pubblico».