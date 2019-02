Si ferisce sul traghetto e muore per setticemia dopo tre mesi d’agonia

VALPERGA Tragica fine di una 80enne in vacanza in Sicilia

È morta per un’infezione dopo essersi ferita a una gamba a bordo di un traghetto per la Sicilia e ora i parenti hanno denunciato il personale della compagnia Grandi Navi Veloci per omicidio colposo.

Innocenza Cappadonna, 80enne residente a Valperga, è morta il 4 settembre dello scorso anno alle Molinette a tre mesi di distanza dall’incidente a bordo del traghetto che l’aveva portata in Sicilia. Era il 30 maggio e l’anziana, la figlia Carola Aiello e il genero Salvatore Mignolo, anche loro di Valperga, avevano deciso di tornare in Sicilia con il camper per una visita dell’isola natale della donna. La Cappadonna, non essendo in grado di muoversi autonomamente, veniva spostata a bordo della nave con l’ausilio di una carrozzina fornita dal servizio handicap.

«Gli spostamenti venivano talvolta fatti con l’ausilio del personale presente a bordo della nave – racconta Mignolo -. Poco prima dello sbarco nel porto di Palermo, il personale addetto, durante il trasferimento della mamma all’interno della nave verso camper di nostra proprietà, ha urtato la carrozzina contro un gradino, procurando a mia suocera una profonda ferita alla gamba sinistra. Il medico di bordo, un chirurgo in pensione, ha declinato la nostra proposta di chiamare l’ambulanza. Ci disse che l’avrebbe curata lui. Mia moglie li seguì in uno stanzino adibito a infermeria, lì in un ambiente per niente sterile il dottore le ha messo i punti, prescrivendole poi per una settimana degli antibiotici».

Da quel momento è cominciato il calvario dell’ottantenne. «Nei due mesi successivi girammo per la Sicilia – continua il genero – e la gamba ferita cominciò a farle male. All’inizio era un fastidio, poi ad agosto la situazione è peggiorata. Il 14 del mese ebbe un collasso la portammo all’ospedale di Caltagirone. Da qui la trasferirono al nosocomio di Vittoria, in provincia di Ragusa, dove infine scoprirono un’estesa ulcera di quarto grado in tutta la gamba destra. Quando la incisero uscì pus per giorni».

A quel punto le condizioni dell’anziana precipitano e viene consigliato un trasferimento con l’areo medico a Torino, costo di 11mila euro a carico delle figlie. Innocenza viene portata alle Molinette ma il 4 settembre si spegne. I parenti della defunta hanno cercato inutilmente di ottenere un risarcimento dalla compagnia marittima e così nei mesi scorsi si sono decisi a presentare, attraverso l’avvocato Gianpiero Bonino, querela alla Procura di Ivrea.