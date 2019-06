Si ferisce tentando il furto: topo d’appartamento chiede aiuto alle vittime. Arrestato

L'uomo è rimasto infilzato nel cancello mentre cercava di scavalcare una recinzione in via Sesia. Accompagnato in ospedale, ha simulato un'aggressione ma i carabinieri non gli hanno creduto

Incredibile ma vero: “topo d’appartamenti” si fa male…in “servizio” ed è costretto a chiedere aiuto ai proprietari delle case che lui stesso si stava accingendo a svaligiare. E’ accaduto a Rivoli dove l’insolito “protagonista” del fatto di cronaca, era da poco entrato in azione.

SI FERISCE E CHIEDE AIUTO ALLE VITTIME

Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’uomo, un 36enne, decoratore, già noto agli ambienti investigativi, aveva appena scavalcato un muro di cinta nel tentativo di entrare in due appartamenti in via Sesia quando è rimasto infilzato nel cancello rimediando una ferita all’inguine. A quel punto, dolorante e preoccupato, ha chiesto aiuto alle sue “vittime” chiedendo di chiamare un’ambulanza ed anche le forze dell’ordine.

IL RACCONTO NON CONVINCE I MILITARI

Ai carabinieri, che lo hanno successivamente fermato e arrestato con l’accusa di tentato furto, il 36enne ha raccontato di essere fuggito da due sconosciuti e di aver provato a nascondersi nei cortili di via Sesia. Una versione, la sua, che non ha ovviamente convinto i militari. Trasportato in ospedale, per evitare le manette, l’uomo ha finto più volte di svenire e si è rifiutato di farsi fotosegnalare e di fornire le proprie impronte digitali.