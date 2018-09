Chi si ferma è perduto

Scatta a Firenze il divieto di consumare “da fermi” lo street food (sandwich, tranci di pizza, kebab, ma soprattutto i mitici panini al lampredotto) in alcune vie del centro storico dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22. I proprietari delle case e dei negozi erano stufi di avere gente ferma davanti alle vetrine o seduta sul marciapiede a mangiare. A parte che non si capisce perché di mattina e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 i mangiatori non disturbino, è comico pensare ai vigili acquattati per multare chi mangia da fermo nelle ore vietate. Per quanto si deve star fermi per essere in fallo? E star fermi senza morsicare è fallo? Varrà la regola dei 5 secondi come nel basket? E mangiare camminando molto lentamente (tipo un passo ogni tre secondi) sarà multabile? Fa ridere, ma fa meno ridere pensare alla facilità con cui si concedono licenze (molto remunerative, per il Comune) ai negozi di street food, salvo poi multarne i clienti facendoglieli perdere. È vero che è successo anche altrove (a Venezia, a Milano per i gelati), ma un sistema bisognerà pur trovarlo. Si autorizzino i negozi a metter panche di qua e di là del vicolo. Si attrezzino spazi appositi e gratuiti negli slarghi, come fanno i comuni di montagna che creano nei boschi aree pic-nic con tavoli, panche e barbecue. Troppo facile vivere di turismo, ma pretenderlo ricco, fatto solo di gente che compra nelle boutique e si fa tranquillamente pelare in ristoranti in cui il rapporto prezzo-prestazioni è vergognoso. Chi si siede per terra a mangiare un panino spesso è già stato tre ore in piedi in coda per visitare i musei. Se vuole riposare le prime tre lettere della parola cultura, aiutatelo.

