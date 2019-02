Si finge avvocato e tenta di truffare un’anziana: arrestato

Le aveva fatto credere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente, richiedendo per il suo rilascio una cauzione di 20mila euro. La donna non ha abboccato

Ha tentato di truffare una donna di 83 anni facendole credere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale, richiedendo per il suo rilascio una cauzione di 20mila euro ma è stato arrestato dai carabinieri chiamati dalla vittima. Si tratta di un 43enne di Napoli, disoccupato e reclutato come “truffatore a tempo”. L’episodio si è verificato a Torino.

LA TELEFONATA DEL MARESCIALLO FASULLO

La truffa, secondo quanto appurato dagli investigatori, era stata costruita a regola d’arte con una telefonata di un finto maresciallo, seguita poi dall’arrivo, sulla scena, di un finto avvocato ma la donna non ha abboccato ed ha chiamato i carabinieri, quelli veri, che si sono nascosti in casa e hanno atteso l’arrivo del sedicente legale per il ritiro del denaro.

SOSPETTATO DI DECINE DI TRUFFE

L’uomo è sospettato di aver commesso decine di truffe e ai militari dell’Arma ha detto di essere stato reclutato da un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe su tutto il territorio nazionale.