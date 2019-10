Si finge clochard e chiede un posto letto in comunità per perseguitare ex compagna. Ammanettato

Ha avuto la brillante idea di presentarsi nella comunità in cui l’ex compagna era ospite, accompagnata da alcuni educatori, e qui, spacciandosi per un clochard, ha chiesto un posto letto con il solo scopo di continuare a perseguitarla. L’uomo, un marocchino 41enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante a Torino con l’accusa di atti persecutori.

DENUNCIATI ANNI DI SOPRUSI, AGGRESSIONI E MINACCE

La donna si era rivolta mesi fa alle forze dell’ordine denunciando anni di soprusi, aggressioni e minacce ed era stata inserita in una comunità protetta per donne vittime di violenza. L’ex compagno era già stato arrestato lo scorso mese di aprile perché, dopo essere riuscito a rintracciarla, aveva replicato le sue condotte moleste, aggredendo gli educatori della struttura. Da qui il trasferimento della donna in una nuova casa famiglia.

CERCA DI AVVICINARE LA DONNA, POI LA PEDINA

Di nuovo, due giorni fa, a seguito di un incontro casuale al mercato – la donna era all’esterno della struttura e accompagnata da alcuni educatori – l’uomo ha tentato di avvicinarla con insistenza e l’ha pedinata per scoprire il suo nuovo indirizzo; una volta individuato il luogo, ha atteso l’arrivo del buio per entrare in azione, poco prima dell’ora di cena. A quel punto ha chiesto al personale di turno un posto letto per trascorrere la notte. I responsabili della struttura, tuttavia, consapevoli di quanto accaduto in mattinata, non hanno accolto la sua richiesta e lo hanno allontanato.

SI FERISCE CON I COCCI DI VETRO

Il marocchino non si è perso d’animo ed è tornato di notte, ubriaco, fingendosi senza tetto e minacciando di morte il portiere. Con le mani ha colpito più volte le vetrate d’ingresso e poi ha sputato all’indirizzo degli operatori. Alla fine ha iniziato a tagliarsi con un coccio di vetro. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente sul posto e lo hanno ammanettato o per atti persecutori e indagato per minacce gravi ed aggravate.