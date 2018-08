Si finge incinta e prova a rubare in un supermercato: beccata

L’espediente è un classico della storia del furto: una veste molto larga e un finto pancione prominente, il modo ideale per nascondervi sotto il maggior numero possibile di oggetti da arraffare.

Peccato perché che questa signorina non sia sfuggita ai controlli della security e, soprattutto, all’occhio attento della cassiera di questo supermercato. Troppo sospetto quel pancione così irregolare, meglio dare un’occhiata.

In effetti, piuttosto che un bebè in arrivo, nel grembo della signorina sono contenuto ferri da stiro, piccoli elettrodomestici e altri oggetti sgraffignati dagli scaffali: i “saldi” finiscono in commissariato.