Si fingeva addetto alla manutenzione stradale per consegnare droga a domicilio: arrestato

L'uomo, 46enne residente a Venaria Reale, in totale era in possesso di circa 60 kg tra hashish e marijuana, nascosti tra casa e auto

Il personale della squadra mobile della Questura di Torino ha arrestato un uomo di 46 anni, residente a Venaria Reale, coinvolto in un’attività di consegna di droga a domicilio a Torino e dintorni.

SI FINGEVA ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE

Drogo Michelangelo, questo il suo nome, classe 1974, per l’attività illecita, sfruttava la possibilità di movimento concessagli dal fatto di essere dipendente di un’azienda operante nel settore delle manutenzioni stradali. Grazie a strumenti come i capi di abbigliamento ad alta visibilità e lampeggianti di emergenza arancioni, capaci di renderlo talmente visibile, il 46enne riusciva a rendersi non meritevole di particolare attenzione.

FERMATO, IN AUTO 11 KG DI MARIJUANA

Dopo la segnalazione, nel tardo pomeriggio di venerdì 18 dicembre, il personale della Sezione Antidroga lo ha rintracciato, pedinato e quindi bloccato alla periferia di Nichelino. Nella circostanza, l’uomo, si è mostrato nervoso e insofferente: gli operanti hanno deciso quindi di perquisire l’auto e hanno così avuto modo di appurare che, all’interno del bagagliaio, erano stipati alcuni involucri in materiale plastico contenenti marijuana, per un peso complessivo di quasi 11 kg.

IN CASA NASCONDEVA ALTRA DROGA

L’intervento, terminato con l’arresto, si è dimostrato poi ancora più fruttuoso quando la perquisizione è stata estesa all’abitazione: qui, infatti, in uno dei balconi dell’alloggio e nella cantina pertinenziale, il 46enne nascondeva una scatola contenente hashish per un peso complessivo di oltre 2,5 kg e alcuni borsoni contenenti marijuana, per un peso complessivo di ulteriori 48 kg.