Si fingevano appartenenti alla ‘ndrangheta per estorcere denaro a un albergatore: 4 arresti [VIDEO]

Sono accusate in concorso con una quinta persona già fermata in flagranza nel settembre 2019

I carabinieri di Torino hanno arrestato una banda che chiedeva il pizzo ad albergatore locale, millantando appartenenza alla ‘ndrangheta. Arrestate quattro persone: sono accusate di estorsione in concorso con una quinta persona già arrestata in flagranza nel settembre 2019. Tra gli arrestati, tutti tra i 50 e i 59 anni, un ex socio dell’albergatore, che pretendeva 50mila euro vantando nei suoi confronti un credito in realtà mai maturato.

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica è stata eseguita dai militari del comando provinciale a carico dei quattro indagati tra Torino, Grugliasco e Rivoli. Una quinta persona era già stata arrestata in flagranza nel settembre 2019. L’accusa per tutti è di estorsione in concorso.

L’indagine, condotta dal settembre all’ottobre 2019, oltre ad accertare la dinamica estorsiva (motivata da un credito nei confronti dell’albergatore in realtà mai maturato) ha consentito di disvelare il modus operandi utilizzato dai quattro, che si professavano affiliati alla malavita calabrese, e di documentare, in flagranza di reato, l’ultimo degli episodi delittuosi, occorso nel settembre 2019, con contestuale arresto dell’autore e recupero di 500 euro estorti quale acconto dell’intera somma pretesa.