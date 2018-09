Si sono finti minorenni per assistere a Torino-Napoli: indagati 29 tifosi

Si sono finti minorenni comprando biglietti su internet per assistere alla sfida tra Torino e Napoli del 14 maggio 2017, in modo da non poter essere riconosciuti in caso di tafferugli: in realtà avevano già tutti compiuto la maggiore età.

L’avviso di chiusura indagini è stato notificato a 29 tifosi napoletani del gruppo organizzato “Brigata Carolina”, proprio a pochi giorni da una nuova sfida tra Torino e Napoli, in programma domenica al Grande Torino: l’accusa è di sostituzione di persona in concorso.

Per gli inquirenti, l’espediente attuato dai sostenitori partenopei era volto a ottenere l’accesso fraudolento a luoghi dove si tengono manifestazioni sportive al fine di garantirsi l’impunità in caso di incidenti. Per la gara di domenica, su indicazione del Comitato per la Sicurezza delle manifestazioni sportive, era già stata vietata la vendita di biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Napoli.