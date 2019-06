Si frattura le vertebre dopo un tuffo in mare, grave 26enne di Torino

Il giovane è andato in arresto cardiaco. Soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Livorno: rischia la paralisi

Tragedia sfiorata, questa mattina, nel mare della Versilia. Un 26enne originario di Moncalieri ma residente a Torino, è finito in ospedale, in prognosi riservata, con una frattura alle vertebre cervicali. E’ accaduto nello specchio d’acqua che costeggia gli stabilimenti “Tre Stelle” e “Paradiso”, lungo la passeggiata di Viareggio, a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzini.

SI E’ TUFFATO IN ACQUA

Secondo le prime notizie, il giovane è entrato in acqua e quindi si è tuffato. E’ stato probabilmente in questa fase che è rimasto vittima del brutto incidente. Subito dopo, infatti, è stato visto annaspare in evidente stato di difficoltà. E’ stato quindi soccorso e trasportato a riva da alcuni bagnini.

ERA IN ARRESTO CARDIACO

Era privo di sensi, in arresto cardiaco e già sulla spiaggia sono iniziate le operazioni di rianimazione prima col massaggio cardiaco, poi con il defibrillatore azionato dal personale dell’ambulanza della Croce Verde e dell’automedica, nel frattempo giunti sul posto. Operazioni che sono poi proseguite per quasi un quarto d’ora.

IN CODICE ROSSO

Il 26enne è stato quindi caricato a bordo di un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice rosso. In un primo momento si era pensato ad un malore, qualcuno aveva pensato che il giovane torinese fosse rimasto vittima di una congestione oppure di un annegamento. Sono stati i medici del pronto soccorso ad intuire che ci fosse un problema al collo.

ELITRASPORTATO A LIVORNO: RISCHIA LA PARALISI

Il 26enne è stato sottoposto a vari esami tra cui la Tac, che ha accertato la frattura delle vertebre cervicali. Quindi è stato intubato e trasferito, con l’elisoccorso Pegaso, al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno dove, nelle prossime ore, potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza per la stabilizzazione della frattura. Purtroppo rischia la paralisi. Come da protocollo è stata avvertita anche la Capitaneria di porto.