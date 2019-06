Si getta sotto il camion: tentato suicidio o investimento simulato?

Il tizio è accovacciato, seminudo, sull'asfalto: di punto in bianco, proprio nell'istante in cui il veicolo si ferma, lo si vede lanciarsi sotto le ruote

Guardate con attenzione questa scena: c’è un tizio accovacciato sull’asfalto. E’ seminudo. Di punto in bianco lo si vede lanciarsi letteralmente sotto le ruote di un grosso camion proprio nell’istante in cui il mezzo frena e dunque quasi si ferma, evitando, in tal modo, di schiacciarlo. Perché quel gesto? Voleva suicidarsi o si tratta, per caso, di un “imbroglione“? Non è che lo ha fatto apposta per simulare un investimento ed intascare così i soldi dell’assicurazione? A voi la risposta…