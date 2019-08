Si impicca nel parco delle Vallere: il corpo scoperto da un passante

Moncalieri. Forse un dramma della solitudine, forse un gesto legato al mondo che frequentava, fatto di piccoli reati e illegalità. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato un uomo di circa 40 anni, di origine romene, a suicidarsi impiccandosi a un albero all’interno del parco delle Vallere. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato trovato domenica all’ora di pranzo da alcuni passanti che si trovavano nel parco per passeggiare e trascorrere una tranquilla giornata all’aria aperta.

L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, per suicidarsi ha scelto una zona remota dell’area verde, ma abbastanza vicina a una stradina asfaltata. Ed è proprio da quel sentiero che il suo corpo è stato notato da un passante che ha subito allertato il 112. Ma il dramma si era ormai consumato da tempo, forse nella nottata di sabato o nella prima mattina di domenica, così, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte e chiedere l’intervento dei carabinieri di Moncalieri.

A questi ultimi toccherà ora ricostruire le ultime ore del romeno che non ha lasciato biglietti o altri messaggi utili a spiegare il suo gesto. Secondo quanto si apprende, il 40enne era già noto alle forze dell’ordine per alcuni piccoli precedenti. Si sta quindi cercando di capire se il suo suicidio possa essere legato a qualche vecchio debito o se abbia ricevuto minacce oppure, più semplicemente, se fosse depresso. L’uomo viveva da solo e i carabinieri hanno dovuto lavorare a lungo per rintracciare alcuni lontani parenti. Al momento la salma è stata messa a disposizione dei familiari dal pubblico ministero.