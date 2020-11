Si incastra nell’ascensore: gatto salvato dopo 3 giorni

I condomini lo sentivano piangere da almeno tre giorni, dentro al vano ascensore del palazzo di via Cottolengo 25. Ma non riuscivano a capire il punto esatto dove si era bloccato. Alla fine, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dell’ascensorista, il gattino è stato salvato e adesso è nelle mani delle volontarie della onlus Gattagorà. Una brutta disavventura per il povero micio, per fortuna terminata nel migliore dei modi. Finito non si sa come all’interno del vano ascensore, tra il secondo e il terzo piano del condominio, l’animale è rimasto incastrato e a sentire i suoi continui miagolii è stato il figlio di una volontaria della onlus.

Giunti sul posto i soccorsi, ci sono volute ben tre ore di lavoro notturno per portare in salvo il micetto, che a parte qualche graffietto, una zampina ferita e la polvere che ha fatto diventare grigio il suo pelo bianco, sta benone.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++