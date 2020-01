Si introduce in un locale e ruba il portafogli ad una dipendente: arrestata

Si era intrufolata in un locale tramite un entrata secondaria ed aveva sottratto un portafogli della borsa di una dipendente. Scoperta quasi subito, ha tentato la fuga e ha aggredito con calci e pugni chi la tratteneva, per poi arrendersi all’arrivo degli agenti. Si tratta di una 46enne, di origini serbe, arrestata a Torino lo scorso mercoledì pomeriggio.

GIA’ ARRESTATA PER UN TENTATO OMICIDIO NEL 2008

E’ accaduto nell’Amsterdam Chips, locale di via San Francesco d’Assisi, dove la donna è stata colta sul fatto da un dipendente dell’esercizio nella zona cucine. La malvivente è stata perquisita dopo l’arresto: aveva con sé un orecchino dorato e un anello di diamante, dei quali non ha saputo fornire giustificazione. Ulteriori indagini hanno poi consentito di scoprire che la 46enne avesse numerosi precedenti di polizia, tra i quali un fermo per tentato omicidio nel 2008 ed un furto presso lo stesso esercizio commerciale nel mese di ottobre scorso.