Si intromette durante un controllo e ostacola i poliziotti: denunciato cittadino inglese

Si è introdotto nel mezzo di un controllo di polizia, a Barriera Milano, cercando di contrastare in ogni modo l’attività degli agenti. Per questo motivo un uomo di 49 anni, cittadino inglese, è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’episodio di è verificato nel primo pomeriggio di ieri all’interno dei giardinetti di Largo Giulio Cesare. I poliziotti del commissariato Barriera Milano stavano procedendo all’identificazione di due persone quando il 49enne si è intromesso, ostacolando l’attività delle forze dell’ordine e scappando via quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti.

Raggiunto e fermato dai poliziotti, ha estratto dalle tasche diversi oggetti e un mazzo di chiavi, sbattendoli con impeto sul cofano e rigando l’autovettura di servizio. Per gli agenti è stato inevitabile denunciarlo.