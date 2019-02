Si lancia nella Dora dal Ponte Vecchio: 32enne salvata dai canoisti

La polizia non esclude alcuna ipotesi anche se la più accreditata è quella di un tentato suicidio

Una 32enne residente in provincia di Cuneo è ricoverata all’ospedale di Ivrea dopo che si è lanciata nella Dora dal Ponte Vecchio. I vigili del fuoco, grazie all’intervento di alcuni canoisti che si sono prodigati a raggiungere la donna in acqua, sono riusciti a recuperarla e a portarla a riva. Poi il personale medico l’ha stabilizzata prima del trasporto d’urgenza in ospedale.

LE SUE CONDIZIONI SONO GRAVISSIME

Le sue condizioni sono gravissime, al momento è in prognosi riservata. La polizia di Ivrea, che indaga sulle cause dell’accaduto, non esclude alcuna ipotesi anche se quella più accreditata è quella di un tentato suicidio.