Si-Leu, il programma della festa nazionale a Torino

Presentato il programma della festa nazionale di Si-Leu, che si terrà a Torino dall’11 al 16 settembre e che sarà arricchito da un vero e proprio festival politico e culturale. Parola d’ordine della kermesse: inclusione.

Tra i relatori ci sarà il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, che il 14 parlerà di Europa con il presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino, il segretario Mdp Roberto Speranza e il parlamentare Leu Stefano Fassina. Appuntamento ai Murazzi del Po, per una rassegna non solo politica, ma anche e soprattutto di spettacolo.

Ma hanno assicurato la loro presenza anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, la scrittrice Michela Murgia, la segretaria Cgil Susanna Camusso e l’ex numero uno Sergio Cofferati, Veronica Alfonsi di Open Arms e il pastore valdese di Susa Davide Rostan.

Tutti gli appuntamenti, su richiesta dei residenti, avranno termine entro la mezzanotte. Nel pomeriggio i dibattiti più significativi, incentrati su temi come lavoro, immigrazione, famiglie arcobaleno. In serata, invece, gli spettacoli di artisti come Paolo Rossi, Diodato, Immanuel Casto, Frankie Hi-Nrc-Mc.