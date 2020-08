Si lotta contro il tempo: il bambino non si trova. Era in auto con Viviana

Mentre proseguono le ricerche del piccolo Gioele, scomparso lunedì 3 agosto insieme alla mamma Viviana Parisi, di 43 anni, poi trovata cadavere nelle campagne di Caronia, spunta un video che conferma la presenza del bambino di 4 anni quando la dj, a bordo della sua Opel Corsa, è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata Militiello. Il filmato è stato registrato da una telecamera privata nel paese siciliano, e, secondo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo che coordina l’inchiesta, si tratta di «un punto importante per il prosieguo delle indagini». Proprio attorno a quei 22 minuti ruotavano i principali dubbi, e le flebili speranze degli inquirenti. Oltre 20 minuti di vuoto: dalle 10,30 alle 10,52 di quel lunedì avvolti, fino ad oggi, nel mistero. Di certo, infatti, si sapeva che la donna lunedì aveva lasciato la casa di Venetico, per poi imboccare l’autostrada, fin qui di sicuro con il figlio, a Milazzo. Poi ha fatto una deviazione a Sant’Agata Militiello, senza pagare il pedaggio in uscita. Dopo 22 minuti si è rimessa in viaggio, prima di finire la sua “corsa” all’altezza di Caronia, dove ha urtato un furgone di operai e dove ha poi abbandonato l’auto. Intanto, mentre vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia e finanza, continuano a cercare nelle campagne di Caronia e di Sant’Agata Militiello, si è svolto un vertice in prefettura per capire come proseguire con le indagini. Dopo l’autopsia effettuata martedì, il perito di parte, il medico legale presente all’ispezione sul corpo della donna per conto dell’avvocato di Daniele Mondello, padre di Gioele, Pietro Venuti, ha svelato che la donna potrebbe essere caduta dal traliccio. Nessuna indicazione, invece, dagli esperti nominati dalla procura di Patti che dopo la prima analisi sul cadavere hanno parlato di «ecchimosi» ma «compatibili con diverse ipotesi». E si attende anche il parere dell’entomologo Stefano Vanin, che ha parlato di un tempo di attesa di «circa tre mesi» per i risultati delle sue analisi sugli insetti. Resta un mistero dove sia finito il bambino. «Abbiamo perlustrato ogni anfratto», hanno detto i vigili del fuoco, ma di Gioele nessuna traccia. All’opera anche i sommozzatori che hanno scandagliato alcuni torrenti e altri laghetti della zone e la Guardia Costiera. Anche i parenti e gli amici della famiglia, insieme ad alcuni volontari stanno cercando Gioele, mentre gli appelli di Daniele Mondello: «Chi sa parli», per ora sembrano caduti nel vuoto, forse perché davvero nessuno ha visto o può portare elementi nuovi alle indagini. Con il trascorrere delle ore le speranze di trovare il bambino in vita si affievoliscono. Infine gli investigatori hanno anche passato al setaccio le memorie dei telefoni e dei pc di Viviana e del marito, ma anche lì non è stato trovato nulla.