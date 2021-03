«Sì, mi sono molto emozionato era giusto dire qualcosa da qui»

Nono posto dopo la prima tornata di esibizioni sul palco del teatro Ariston di Sanremo per Willie Peyote con la sua “Mai dire mai (La locura)”. Apprezzamenti unanimi da parte della critica, dei colleghi e del pubblico: elegante, sobrio ed efficace, il rapper torinese ha convinto tutti. Oggi alle 14 sarà pubblicato il videoclip della canzone.

Si aspettava un esordio così positivo a Sanremo?

«Sono contento di come è andata, anche se sono consapevole di aver tremato sulla prima strofa: la mia performance è stata in crescendo, soprattutto per quanto riguarda la mia gioia di stare su quel palco, l’assenza di pubblico non mi ha infastidito. Ho ricevuto tanti messaggi dopo la prima esibizione, quelli che mi han fatto più felice li hanno scritti Daniele Silvestri e Samuele Bersani».

