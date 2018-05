Si muore (ancora) in frontiera

Di lui forse non sapremo mai nulla. Né il nome, né la nazionalità. E tanto meno la tragedia umana che lo ha costretto a fuggire dal suo Paese, per arrivare qui, a morire di freddo e di fame, sulle nostre montagne, nel disperato tentativo di raggiungere la Francia. I suoi resti affioravano dalla neve lungo il torrente Frejus, nel sentiero che conduce all’orrido sopra l’abitato di Bardonecchia.

Con ogni probabilità si era perso nel cammino impossibile verso il Colle della Scala, con abiti inadeguati e scarpe leggere. La terza vittima in pochi giorni che macchia di sangue la nuova via dei migranti che cercano un varco per altri paesi e devono affrontare un confine praticamente militarizzato.

La prima avvisaglia di una tragedia di cui conosceremo le dimensioni solo dopo il disgelo, quando i sentieri si libereranno dal manto che li avvolge. Quest’uomo dalla pelle scura, senza documenti e senza alcun indizio che possa portare alla sua identificazione si aggiunge alla nigeriana Blessing Matthew che era stata ripescata nella Durance dove era annegata cercando di sfuggire all’inseguimento della Gendarmerie, e al senegalese Mamadou ritrovato sul sentiero che dal Monginevro discende a Briançon, dove si era perso morendo di sfinimento. Tre vittime in una fiumana di disperati. Almeno 1.500, forse 2mila. O più. Nessuno ha numeri certi di questa migrazione che pare interessi solo al nostro Paese.

Con il rischio che l’azione intransigente della gendarmeria francese possa aver scatenato una folle corsa verso la montagna. Nonostante la grande abnegazione dei volontari e degli amministratori di Bardonecchia, temiamo una tragedia immane e restiamo qui, impotenti. Con l’angoscia di dover fare soltanto l’orribile conta delle vittime.

[email protected]