Si nasconde in armadio per sfuggire ai controlli: latitante arrestato e condannato

Si tratta di un 47enne senegalese: era ricercato per associazione a delinquere, ricettazione, vendita e commercio di prodotti contraffatti

Si era nascosto in armadio per sfuggire ai controlli degli agenti durante un controllo nella sua abitazione. Gli agenti del commissariato Mirafiori hanno arrestato un pericoloso latitante senegalese, D.A.L., di 47 anni, e lo hanno condannato ad una pena di 3 anni e 2 mesi.

L’ARRESTO

L’uomo era stato indagato per associazione per delinquere, ricettazione, vendita e commercio di prodotti contraffatti, nonché destinatario di numerosi ordini di espulsione dal territorio nazionale. Il senegalese si sarebbe allontanato a breve per raggiungere la Spagna, ma gli agenti sono riusciti a rintracciare la sua abitazione temporanea. Mercoledì scorso, quindi, hanno forzato l’ingresso e sono entrati nell’appartamento: ispezionando le stanze sono stati incuriositi dalle ante socchiuse dell’armadio e, una volta aperto, hanno trovato il latitante, accovacciato dietro i vestiti.