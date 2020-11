Quando si nega il diritto alle cure

Ormai che il pentolone della nostra sanità è stato scoperchiato dal maledetto virus cinese, non c’è giorno che passi senza che trapeli un’emergenza. O una vergogna. In particolare su quel mondo sofferente, fatto di anziani e di ammalati con gravi patologie. Quelli per cui, a parole, la politica aveva studiato una soluzione che pareva efficace. E pure al passo con i tempi: ossia la cura domiciliare che avrebbe dovuto essere sorretta da piccole squadre di sanitari capaci di praticare le cure nel loro domicilio. A parole perché i fatti – come scriviamo nelle nostre pagine – smentiscono le promesse, lasciando nell’abbandono più crudele migliaia di persone, spesso incapaci di prendersi cura di se stessi. Lo denuncia una relazione della Fondazione promozione sociale onlus, secondo la quale «dal primo luglio al nove ottobre 2020, a fronte di 561 persone richiedenti prestazioni domiciliari per malati non autosufficienti, l’Asl ha attivato soltanto 14 autorizzazioni di spesa». Come dire che il mondo dell’assistenza domiciliare è una sorta di fantasma, per altro senza adeguato sostegno economico che si palesa solo nelle esternazioni della politica, ma che non trova soluzioni sul territorio. Proprio oggi, ed è un’aggravante, in cui la pandemia che ci opprime richiederebbe un costante e diffuso lavoro presso il domicilio dei pazienti. Ma non solo: con la chiusura degli ambulatori e la sospensione delle prestazioni nei reparti convertiti a Covid, di fatto si nega il fondamentale diritto alle cure, salvo eccezioni rappresentate da un manipolo di infermieri e oss che continuano a girare di casa in casa, spesso senza le adeguate protezioni. Un capitolo, l’enne – simo, che viene colpevolmente dimenticato da una politica sanitaria che all’impegno verso i cittadini preferisce baloccarsi con statistiche che “dimenticano” nei cassetti di Asl e Regione, migliaia di sofferenti. Tremila solo a Torino.

fossati@cronacaqui