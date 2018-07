Si prostituiva in casa dell’amica, scatta il blitz della polizia: sequestrato il “lupanare” [LE FOTO]

E' successo in via Ormea a Torino

Un “lupanare” a pochi passi dal centro. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Barriera Nizza nel corso di un controllo in via Ormea nel quartiere San Salvario, a Torino. Qui, gli agenti hanno denunciato, per esercizio della casa di prostituzione, una cittadina albanese di 33 anni.

IL RACCONTO DELLA GIOVANE PROSTITUTA

Poche ore prima i poliziotti avevano fermato una giovane straniera in via Giuria angolo via Donizetti. La donna aveva raccontato loro che era una prostituta e che faceva quel “mestiere” in un appartamento di via Ormea. Da qui la successiva mossa degli agenti che, dopo aver verificato il racconto della giovane lucciola, hanno appurato che quella casa le era stata messa a disposizione dalla 33enne albanese, a sua volta dedita all’attività di meretricio.