Si riaccende la protesta dei No Tav: razzi contro le forze dell’ordine al cantiere di Chiomonte

In Valle di Susa si riaccende la protesta No Tav. Venerdì sera, la tradizionale “apericena” davanti ai cancelli della centrale elettrica è sfociata in un vero e proprio attacco al cantiere di Chiomonte. Intorno alle 22, un centinaio di manifestanti si è avvicinato al varco numero 1: prima ha acceso un grosso falò, poi ha bersagliato le forze dell’ordine con petardi e razzi. Gli agenti, schierati, hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.

“UNA BUONA GIORNATA DI LOTTA”

“Una buona giornata di lotta, per ribadire che è tempo di chiudere il cantiere e mandare lontano dalla valle le truppe di occupazione”, scrive, su Facebook, il Movimento No Tav.

L’azione è durata non più di una quindicina di minuti e ora è al vaglio della polizia, che indaga per risalire ai principali responsabili. Alle forze dell’ordine va la solidarietà del commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione, Paolo Foietta, che lancia un appello: “chiederò al ministro dell’Interno e al ministro delle Infrastrutture di visitare il cantiere”.

LA CRITICA AL CAMPEGGIO NO-TAV

La critica di Foietta al campeggio No Tav, in programma a Venaus sino al 23 luglio, è aspra: “un ospitale campo di addestramento aperto ai centri sociali e ai violenti di tutta Europa, dove si pratica l’assalto al cantiere e alle forze dell’ordine. Un inaccettabile laboratorio dove oramai il nemico non è più il treno, ma lo Stato e le istituzioni”. Dal centrodestra, invece, le critiche raggiungono la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che nei giorni scorsi ha consegnato al ministro Danilo Toninelli il dossier degli esperti del movimento No Tav.

FI CONTRO IL SINDACO APPENDINO

Un gesto che la parlamentare piemontese Claudia Porchietto (FI) definisce “irresponsabile e vergognoso. “La Appendino – dichiara – è la sindaca non solo di Torino, ma anche della Città metropolitana, che include i comuni valsusini. E non è la sindaca soltanto dei cittadini a CinqueStelle. E’ vergognoso che si sia permessa un gesto che che mette a rischio il futuro del Piemonte”. Il movimento No Tav domani sara’ impegnato in una marcia contro gli accordi di Dublino. L’appuntamento è alle 11.30 a Claviere. “Mentre la politica si agita nel solito vergognoso teatrino sui migranti – spiegano – gli abitanti della Val di Susa si sono attivati da mesi per permettere alle persone che vogliono lasciare l’Italia di farlo senza rischiare la vita. Aboliamo Dublino, per davvero”.