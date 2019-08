Si ribalta nella scarpata: camionista finisce al pronto soccorso

Rocambolesco incidente, questo pomeriggio, sull’autostrada Torino-Savona. Un camion, che procedeva in direzione Savona, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada ribaltandosi nella sottostante scarpata. E’ successo all’altezza di Bra (Cuneo).

IL CONDUCENTE NOON E’ GRAVE

Il conducente del veicolo, un 51enne di San Maurizio Canavese, nonostante il rovinoso impatto, è riuscito a uscire dall’abitacolo con l’aiuto dei soccorritori del 118 ed è stato poi trasferito in ospedale a Savigliano (Cuneo). Le sue condizioni, per fortuna, non sembrano destare preoccupazioni.

STRADALE E POMPIERI SUL POSTO

Sul luogo dell’incidente, con gli agenti della polizia stradale di Mondovì (Cuneo) impegnati per i rilievi di rito, sono arrivati i vigili del fuoco (volontari) di Carmagnola e Cuneo. A loro il compito di recuperare il veicolo e mettere in sicurezza la strada.