Si rifugia dentro la caserma dei carabinieri: «Pedinata e minacciata per quattro anni»

La loro storia d’amore è stata sempre molto complicata sin dall’inizio, nel 2012. Anni e anni di litigi, di addii e anche di querele da parte della donna, stufa di essere maltrattata e minacciata. Una situazione difficile, che è precipitata definitivamente sabato notte, quando si è rifugiata nella caserma dei carabinieri di Rivara per la paura.

E per far arrestare il suo ex, che mai aveva accettato la fine della loro storia e, soprattutto, non aveva mai accettato il fatto che la sua amata avesse ritrovato la serenità con il suo nuovo compagno.

«Dovete aiutarmi. Adesso basta. Anche stanotte mi ha pedinata. Non è più vita questa», ha detto la donna ai militari, facendo vedere il suo cellulare, pieno di messaggi e di chiamate da parte del suo ex, un operaio di 34 anni, residente a Rivarolo.

La vittima, anche lei 34enne, in questi anni aveva querelato l’ex diverse volte, salvo poi ritirare tutte le denunce non appena i due si riappacificavano. Perché dal dicembre del 2013 a oggi, l’operaio 34enne ha cercato in ogni modo di riconquistarla. Prima con mazzi di fiori, cioccolatini, lettere e pupazzi.

Poi con messaggi (sms e Whatsapp), telefonate, mail. Ma quando ha capito che la sua amata non ne voleva davvero sapere, ha cominciato a esagerare, iniziando a molestarla e a pedinarla.

«Sulle prime ho sempre detto sì, perché mi spiaceva vederlo soffrire. Sembrava ci tenesse davvero a me. Poi tornava tutto sempre come prima». Fino all’altra notte, quando i carabinieri lo hanno fermato poco fuori dalla caserma di Rivara, mettendogli le manette ai polsi: ora si trova agli arresti domiciliari.

«È la fine di un incubo. Ora spero di potermi godere la mia vita in serenità», ha detto la donna prima di lasciare la caserma per fare ritorno nella sua abitazione.