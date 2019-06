Si schianta con la moto contro un furgone: morto 37enne di Volpiano

Per il centauro, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Illese le due persone che viaggiavano a bordo del motocarro

Sangue sull’asfalto. E’ successo questo pomeriggio, sulla provinciale 40 che collega Volpiano con San Benigno Canavese. Un motociclista di 37 anni residente a Volpiano, in sella a una Kawasaki Ninja, si è scontrato con un Piaggio Porter. Per il centauro, non c’è stato nulla da fare: troppo violento l’impatto con il furgoncino. L’uomo è morto sul colpo. E a nulla sono valsi i soccorsi del 118 (sul posto è atterrato anche un elicottero).

ILLESE LE DUE PERSONE DEL PORTER

Illese invece le due persone che viaggiavano a bordo del motocarro. La dinamica del terribile incidente stradale è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.