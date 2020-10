Si schianta con la moto contro un’auto in sosta: 33enne morto sul colpo [LE FOTO]

Si schianta contro un’auto in sosta: morto sul colpo. E’ successo questa sera in via Milano, a Settimo Torinese. La vittima, un giovane di 33 anni di origini marocchine, era in sella ad una motocicletta Kawasaki che, in direzione di Brandizzo, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro una Toyota Yaris parcheggiata lungo il ciglio della strada.

INUTILI I SOCCORSI: IL 33ENNE E’ MORTO SUL COLPO

Inutili tutti i soccorsi: per lo sventurato motociclista non c’è stato nulla da fare. Agli agenti della locale polizia municipale il compito di chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale.