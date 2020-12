Si schianta con l’auto contro un muro: morto 31enne di Carmagnola

Tragedia nel cuneese: un 31enne di Carmagnola, G.G., ha perso la vita, vittima di un incidente stradale. E’ successo la scorsa notte, intorno alle 3, a Torre San Giorgio (Cuneo).

SI SCHIANTA CONTRO UN MURO

Il malcapitato, secondo le prime notizie, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un muro. Inutili i tentativi di rianimarlo. L’uomo è deceduto praticamente sul colpo.

SI INDAGA SULLE CAUSE DELL’INCIDENTE

Sul posto, con le ambulanze del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine cui tocca ora fare piena luce sull’accaduto.