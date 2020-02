Si schianta con la moto contro un’auto: morto 18enne

Soccorso dal 118 e trasferito, in elicottero, al Cto di Torino, il giovane non ce l'ha fatta ed è spirato in seguito alle ferite riportate nel tragico incidente

Tragedia, ieri sera, in via Stura a Cherasco, nel Cuneese. Un 18enne, A.B., originario di Bra, ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, secondo le prime notizie, era alla guida di una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. L’impatto è stato violentissimo.

IL GIOVANE NON CE L’HA FATTA

Il motociclista, soccorso in condizioni critiche dal 118 e trasferito, in elicottero, all’ospedale Cto di Torino, non ce l’ha fatta ed è spirato in seguito alle ferite riportate nel tragico impatto. A loro volta, le persone che si trovavano a bordo della vettura, si sono recate in ospedale per sottoporsi ad un controllo: nello schianto avrebbero riportato lievi ferite.