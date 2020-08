Si schianta con la sua moto: idraulico muore sul colpo

Sono ancora ignote le cause dell’incidente che ha portato al decesso di Jean-Claude Giordano, motociclista 52enne di Oulx. Uno scontro violento in un brutto incidente che ha avuto come teatro la statale 24, che il centauro stava percorrendo nella notte tra mercoledì e ieri.

Giordano stava percorrendo la strada, che in quel tratto si chiama via Monginevro, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, schiantandosi contro le transenne che delimitano il marciapiede del “Roxy bar”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma è stato tutto inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Jean-Claude Giordano.

