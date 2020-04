«Sì, sono io che scrivo i vostri post»

Non esiste persona comune o rappresentante del mondo dello spettacolo che almeno una volta nella vita non abbia citato uno dei suoi aforismi. Cristina Chiabotto, Elisabetta Gregoraci e persino Federica Pellegrini usano le sue frasi per colorare le proprie bacheche o contornare una conduzione tv. E’ stato tradotto in undici lingue diverse, ha pubblicato in ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti al Libano, i suoi versi appaiono spesso insieme a quelli di nomi quali Jacques Prévert, Joseph Conrad e Maria Teresa di Calcutta. Pochi sanno, però, che dietro quegli aforismi compagni di vita, di giochi di seduzione, di amicizie ritrovate, si cela una giovane mente tutta torinese, una sorta di Cyrano de Bergerac per tutte le stagioni, per tutte le emozioni e gli eventi quotidiani, ossia, Fabrizio Caramagna, scrittore classe 1969, con un passato nel mondo della finanza e all’attivo già due libri editi da Mondadori, “Il numero più grande è due”, “Se mi guardi esisto” disponibile su Amazon e quanto prima nelle librerie.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++