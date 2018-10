Si spaccia per tecnico dell’Enel e mette a segno un colpo da oltre 15mila euro

Sinto piemontese residente in provincia di Torino truffa un'anziana scappando con soldi e gioielli

Si è finto tecnico dell’Enel e ha messo a segno un colpo da 15mila euro. Ma questa volta, il 37enne R.R., sinto piemontese residente in provincia di Torino e già autore di altri colpi simili, è stato acciuffato.

Lo scorso 3 ottobre il ladro si è presentato nell’abitazione di una anziana, provocando addirittura una piccola esplosione per far credere alla vittima che i problemi all’impianto elettrico fossero reali. Poi, però, è scappato con soldi e gioielli, portando via un bottino da oltre 15mila euro.

La squadra mobile di Novara lo ha identificato al termine di un’indagine lampo: il Gip di Novara ha disposto l’obbligo di permanenza nel comune di residenza e il divieto di allontanamento notturno dall’abitazione.