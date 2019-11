In Sicilia

Stanno passando con la loro auto quando, dal finestrino, scorgono qualcosa sulla riva. Sembra proprio che si sia spiaggiato un grosso pesce, uno dei due viaggianti addirittura lo scambia per uno squalo.

Siamo in Sicilia e sulla spiaggia, per fortuna, non si è arenato un grosso predatore dei mari, ma un tenero delfino. Con coraggio e fatica, uno dei due gli si avvicina e riesce a spingerlo verso il largo. Il delfino è salvo.