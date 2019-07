Si sposta in taxi per derubare negozi, 37enne nei guai

Ha utilizzato un taxi per i suoi spostamenti e per commettere i furti. Giovedì scorso, i carabinieri di Pino Torinese hanno denunciato per furto A.P., 37 anni, di Torino. L’uomo è accusato di aver rubato due magliette (marca Nike) nei magazzini Montello spa di Chieri e un paio di occhiali da sole nel negozio Monfortottica di Chieri.

IL TASSISTA SMASCHERA IL LADRO

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il ladruncolo era arrivato in taxi nei negozi poi presi di mira ma il tassista, estraneo ai reati, dopo essersi accorto che il passeggero aveva appena messo a segno due furti, ha finto di chiamare la centrale taxi e invece ha contattato il 112.

TAXI INTERCETTATO A PINO TORINESE

L’operatore della centrale operativa dell’Arma è riuscito ad inviare immediatamente una pattuglia della stazione di Pino Torinese, che ha bloccato il taxi in via Torino a Pino Torinese. La perquisizione del veicolo ha consentito ai militari di recuperare la refurtiva.

ERA PARTITO DA ALESSANDRIA

I carabinieri hanno così scoperto che A.P. era partito da Alessandria in taxi la mattina con la promessa fatta all’autista di pagarlo a fine corsa (riferendo falsamente di non riuscire – nel corso della mattinata- a prelevare presso alcuni sportelli bancomat).

I TENTATIVI DI FURTO

Durante la corsa, l’uomo si è fermato in vari esercizi commerciali di Alessandria dove ha tentato di rubare uno zaino, un pallone ed un paio di scarpe nel negozio Scarpe & Sscarpe.